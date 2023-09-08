Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Жительница Камчатского края попала под уголовное преследование по подозрению в истязании несовершеннолетних детей. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

По данным следствия, мать систематически на протяжении почти четырёх с половиной лет избивала сыновей 10-ти и 12-лет за плохие оценки и плохое поведение. Рукоприкладство женщина объясняла осуществлением мер образовательного и воспитательного характера.

«Местная жительница, будучи недовольной успеваемостью и поведением малолетних сыновей, причиняла детям физические и психические страдания», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Будучи недовольной успеваемостью и поведением малолетних сыновей 2013 и 2015 годов рождения, под видом осуществления мер образовательного и воспитательного характера женщина причиняла детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

Следователи устанавливают детали произошедшего. Детей из семьи изъяли и поместили в социальное учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростове-на-Дону местного жителя обвинили в истязании собственного восьмилетнего сына. Как установило следствие, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребёнка, систематически избивал его, лишал пищи и медицинского обслуживания, причиняя мальчику физические и психические страдания.

В мае мужчина обнаружил ребёнка без признаков жизни и, чтобы скрыть противоправные действия, уложил тело мальчика в сумку и сбросил в реку Темерник. Теперь мужчину ждёт суд.

В городе Сызрани Самарской области местного жителя заподозрили в истязании семилетнего сына. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал ребёнка. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы.