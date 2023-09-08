Вашингтон, 8 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что президент России Владимир Путин не сможет пережить конфликт на Украине, ничего не стоят. Путин переживёт любого президента США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Блинкен как-то сказал, что Путин якобы не сможет пережить конфликт, напомнил экс-разведчик США.

«Ну, вот тебе ещё одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя», — заявил Риттер, добавив, что Вашингтону не решить «проблему Путина».

Риттер отметил, что США спровоцировали конфликт на Украине, пытаясь свергнуть российское руководство, но усилия Вашингтона не имели успеха. В итоге Россия победит и ВСУ, и киевский режим.

«Путин успешно борется, он победит на Украине, переживёт Джо Байдена и любого американского президента, который будет после него», — резюмировал бывший разведчик.

В июле Блинкен на форуме безопасности Aspen предложил убедить Путина, что он проиграет. Президент России продолжает верить, что сможет пережить Украину и всех, кто поддерживает Киев, заявил глава Госдепа, добавив, что с этой верой нужно бороться. НАТО шлёт Путину месседж о том, что никуда не уйдёт и что Украина, поддерживаемая западным оружием, «никуда не денется».

7 сентября Риттер, прогнозируя поражение ВСУ, рассказал, что на купянском направлении украинская армия теряет сплочённость. По его оценке, спецоперация скоро закончится победой ВС России.

По словам экономиста Олега Соскина, в прошлом — советника второго президента Украины Леонида Кучмы, поражение ждёт нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского: жители страны, не выдержав социально-экономического кризиса, могут взбунтоваться.

4 сентября Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о полном провале контрнаступления ВСУ. В июне на встрече с военкорами президент сказал, что СВО обязательно достигнет своих фундаментальных целей по демилитаризации и денацификации.