Киев, 8 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Киев ожидает от Пекина разъяснений целей приезда в ДНР из Китая группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан, заявил 8 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Константин Михальчевский/РИА Новости Певица Ван-Фан

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе» — заявил он.

Николенко также заявил, что МИД ждёт разъяснений, каким образом китайская делегация попала в Мариуполь, который Киев считает оккупированным. Украина будет добиваться запрета на въезд в страну артистов из Китая, добавил украинский дипломат.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о приезде в Мариуполь делегации из Китая. Он также заявил, что Ван-Фан спела песню «Катюша» в городском драмтеатре, который ВСУ подорвали в марте 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что жители Мариуполя активно возвращаются в родной город. Он сообщил, что численность населения города достигла 270 тыс. человек.

Российская армия полностью освободила Мариуполь 20 мая 2022 года. На городском металлургическом комбинате «Азовсталь» блокировали более 2 тыс. украинских военнослужащих, многие из которых сдались в плен.

Глава Мариуполя Олег Моргун в июне 2023 года заявил, что город планируется полностью восстановить в течение трёх лет. В мае в городе запустили первый трамвайный маршрут.