Москва, 8 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Кризис украинской коммунальной сферы — это её естественное состояние на протяжении уже многих лет, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Известия/ Константин Кокошкин

До этого исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан предсказал её жителям полный коллапс коммунальных услуг.

Как пояснил Фролов, проблемы и коллапс данного сегмента — это естественное состояние украинской коммунальной сферы. В этом естественном состоянии она находится многие и многие годы. Ещё до второго майдана публиковались данные о том, что изношенность теплосетей, линий электропередачи и прочего составляет порядка 85%.

Эксперт напомнил, что ещё до того, как начали наноситься удары по энергетической инфраструктуре Украины, связанно с обеспечением военной деятельности Киева, там уже наблюдались периодические веерные отключения в некоторых регионах, что было связано с накопившимися за предыдущие годы проблемами в области топливно-энергетического комплекса в целом и его распределительной части в частности.

«Поэтому статьи о грядущем крахе и проблемах украинской коммуналки можно публиковать с завидной регулярностью, независимо от того, есть боевые действия или их нет», — сказал Фролов.

По его словам, «нытьё руководства Украины», которое рассказывает об объёмах выведенной из строя энергетической инфраструктуры, воспринимать всерьёз невозможно. По банальной причине — неизвестно, какая часть этой инфраструктуры была выведена из строя в ходе боевых действий, а какая — мудрыми управленцами, которые руководят этим сектором больше 30 лет.

«Будут ли проблемы у украинской коммунальной системы? Да, безусловно будут. Причём будут всегда, — убеждён Фролов. — Из-за изношенности основных фондов. И в связи с этим вопрос может быть только о степени этих проблем и о том, насколько сильно они ударят по гражданам Украины. Сейчас подготовка к зиме идёт очень плохо».

Кроме того, не исключено, что украинская власть, которая рассказывает о готовности к зиме и накоплении топлива, будет не совсем искренна со своими согражданами.

«Может так получиться, что после каких-то очередных прилётов «Гераней» и «Калибров» руководство тех или иных ТЭС скажет, что уголь был, но после прилёта злой русской ракеты весь испарился. А так уголь, честно-честно, был. И все деньги, которые выделялись на его покупку, не складировались, а были все потрачены на покупку топлива», — объяснил Фролов.

Таким образом, боевые действия отрывают перед украинскими коммунальщиками те «коррупционные грани», которые были прежде недоступны.

«Раньше нельзя было сказать, что ты уголь накопил, а он потом испарился. А теперь можно. И подобное уже происходило в 2022 году», — сказал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным СМИ Украины, в ряде её регионов с наступлением осени начались отключения горячей воды, так как коммунальщикам стали отключать газ и греть воду стало нечем. Кроме того, звучат прогнозы о дефиците угля и о том, что многие объекты энергетической инфраструктуры не готовы к холодам. Жителям Украины советуют запасаться тёплой одеждой и генераторами.

Также есть информация, что отопительный сезон на Украине может сорваться, так как коммунальные службы прекращают работу и начинают процедуры собственного банкротства.

По словам министра энергетики Украины, половина объектов украинской энергосистемы повреждена, а часть разрушена так, что не подлежит восстановлению.