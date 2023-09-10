Владивосток, 10 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, в день начала VIII Восточно-экономического форума, в России стартовала информационно-просветительская акция «Поезд здоровья «Вместе против диабета». За 66 дней врачи сети здравоохранения «РЖД-Медицина» в специально назначенном поезде, оснащенном необходимым медицинским оборудованием, преодолеют расстояние в более чем в 20,4 тыс. километров по маршруту «Владивосток — Москва». На остановках, предусмотренных в 37 населенных пунктах страны, участники акции проведут профилактические медосмотры и просветительские мероприятия.

gzt-sv.ru Поезд здоровья

Проект, реализуемый по нацпроекту «Здравоохранение», призван повысить осведомлённость граждан о важности профилактических медицинских осмотров, факторах рисков хронических неинфекционных заболеваний, в том числе — сахарного диабета. Также поставлена задача популяризации здорового образа жизни.

«В настоящее время по нацпроекту «Здравоохранение» работают 1 324 передвижных медицинских комплекса, где осмотрено порядка 9 млн человек. Кроме того, сейчас пациенты могут пройти обследование не только в передвижных специально оборудованных автомобилях, но и в поездах на железнодорожных станциях и даже на воде, благодаря плавучим поликлиникам. Подобные инициативы, как «Поезд здоровья» делают медицинскую помощь ближе к человеку. Наша совместная задача — напомнить людям, как важно заботиться о своем здоровье, и регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний нашего времени. По данным ВОЗ, в мире с диабетом живут более 400 миллионов человек. За 2022 год, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, сахарный диабет 2 типа, при котором уровень глюкозы (сахара) в крови слишком высокий, впервые был впервые поставлен 76 тыс. гражданам.

«Поезд здоровья — это не только медицинская инициатива, но и настоящий шаг к укреплению здоровья нации. Проект, в первую очередь, направлен на повышение осведомленности людей о мерах профилактики и объединение усилий государственных, частных и общественных организаций, врачей и пациентов в борьбе с сахарным диабетом в Российской Федерации, а также повышение осведомленности населения о хронических заболеваниях, просвещение населения в вопросах профилактики и здорового образа жизни», — считает начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

Минздрав Приморья Поезд здоровья «Вместе против диабета»

Профилактические медицинские осмотры будут проходить в специально отведенных для этого купе на остановках на железнодорожных вокзалах, а также в пути следования «Поезда здоровья». По итогам лабораторных и функциональных исследований будут проводиться консультации врачей, в том числе узких специальностей. Наряду с этим запланированы мероприятия, направленные на информирование о факторах риска развития и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.

Благодаря «Поездам здоровья» жители даже самых отдаленных населенных пунктов имеют возможность получить консультацию у специалистов высокого уровня и пройти обследование на современном оборудовании. О том, что проект востребован, говорят и железнодорожники, и медики, и пациенты.

«К нам постоянно обращаются люди из отдалённых населённых пунктов четырёх регионов России, по которым проходит магистраль — Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской и Кемеровской области — чтобы выразить благодарность за возможность быстрого и качественного обследования, профессионализм и доброту врачей», — отметил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

По словам главного врача Нижегородской областной клинической больницы Сергея Богданова, где «поездами здоровья» называют оборудованные всем необходимым автомобили, благодаря медикам мобильных бригад с начала 2023 года у пациентов впервые выявлено более 8,8 тысячи заболеваний, включая 180 случаев новообразований.

«Поезд здоровья» — это, пожалуй, целая медицинская станция. На территории местного участкового фельдшерского пункта компактно расположились передвижные центры диагностики, флюорограф и маммограф. Для местных жителей такая акция — настоящее спасение. У них есть возможность за один раз пройти сразу нескольких специалистов. В то время как раньше приходилось к одному врачу ехать в райцентр, к другому — в Нефтекамск, а то и в Уфу», — поделилась жительница села Старояшево Калтасинского района Башкирии Амина Валиева.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекают на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.