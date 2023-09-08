Вашингтон, 8 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В США 8 сентября признали, что не знают, что происходит на Украине с поставленным ей оружием и финансами.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Давайте скажем правду — мы не понимаем, как и для чего оружие используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», — возмутился в эфире Fox News американский сенатор Джош Хоули.

По его словам, администрации президента США Джо Байдена стоило бы лучше контролировать этот вопрос, но фактически никто не будет им заниматься, потому что никто не захочет рассказать правду.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Киев посетил с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой они обсудили военную помощь, сотрудничество в области обороны и экспорт зерна с Украины. На совместной пресс-конференции Блинкен объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму более $1 млрд, в который включат 120-миллиметровые снаряды с сердечником из обеднённого урана для танков Abrams. Также Блинкен и Кулеба обсудили поставки тактических баллистических ракет ATAMS.

Позднее минобороны США выделило Украине ещё $600 млн в качестве военной помощи. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 7 сентября заявила, что в неё войдёт оборудование для усиления средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования.

Ещё через день, 8 сентября, в США предрекли украинцам страшное будущее из-за позиции Вашингтона. Отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис заявил, что готовность Белого дома поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий. По его мнению, правда заключается в том, что контрнаступление не только идёт слишком медленно, но и вряд ли увенчается успехом. Дэвис считает, что без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию.