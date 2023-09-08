Москва, 8 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Ситуация с демографией на Украине ещё долгое время не будет благоприятной, потому что оттуда продолжают массово уезжать граждане детородного возраста и в целом в постсоветских странах наблюдается массовое нежелание заводить детей. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Егор Алеев/ТАСС

Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила, страна рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом. Она выразила глубокую обеспокоенность массовым отъездом за рубеж украинок репродуктивного возраста. Также Либанова отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году по данному показателю была последней в Европе.

Демограф Крупнов согласился, что демографическая ситуация на Украине весьма критическая, хотя сравнивать её с так называемой спиралью смерти он бы не стал.

«Безусловно трагедия Украины реализуется и в части масштабного сокращения населения. Сегодня уже называют цифры, что на данный момент на территории Украины осталось от 25 до 30 млн человек, хотя до этого насчитывалось примерно 48 млн. Поэтому не обязательно быть академиком или учёным, чтобы строить теории и определять, что в республике сложная ситуация, которая будет только усугубляться», — поделился Крупнов.

Эксперт отметил, что рождаемость на территории Украины за последние несколько лет очевидно очень сократилась. По мнению Крупнова, даже если мамы-украинки, родившие в другой стране, позже вернутся со своими детьми обратно на Украину, то ситуация всё равно не сможет долгое время восстановиться. По словам Крупнова, демографические показатели в республике ещё долгое время будут неблагоприятными. Также демограф подверг сомнению приведённые академиком данные двадцатилетней давности о том, что якобы тогда показатели рождаемости на Украине были самыми низкими в Европе.

«Во всех европейских постсоветских странах мы видим крайне низкий уровень рождаемости, это не только на Украине так. Дело в том, что сейчас доминируют семьи, где только один ребёнок, а должно быть больше, минимум два, чтобы влиять на демографические показатели. Это связано с тем, что люди просто не хотят рожать. Одна из причин, что разрушена семья, родовые истории, понимание того, для чего и для кого людям жить», — отметил Крупнов.

По его мнению, нужно проводить масштабное исследование, чтобы определить все причины, почему молодые пары отказываются заводить детей. Он допустил, что на низкую рождаемость в постсоветских странах могла повлиять и нестабильная геополитическая обстановка.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников отметил, что если данное исследование и было призвано обратить внимание украинских властей на масштабную проблему в стране, то результата не будет.

«У нынешнего руководства Украины задача совсем другая, с демографией никак не связанная. И то, что сейчас говорит академик, о каком-то кризисе, это сейчас никакого отношения к реальности не имеет. Также и с экономикой на Украине — её нет, она разрушена и находится в полной зависимости от других стран. Также и рождаемости сейчас нет. Потому что не в этом задача руководства страны», — подчеркнул Солонников.

Он согласился с тем, что граждане детородного возраста уезжают с Украины и эмигрируют в соседние государства, поэтому в самой стране остаётся всё меньше женщин, готовых рожать в условиях чрезвычайного положения. По мнению Солонникова, если же цели и задачи СВО по денацификации и демилитаризации страны будут выполнены, то население вновь вернётся на Украину. Тогда, по словам политолога, все данные и выводы украинского академика будут совершенно неважны, поскольку жизнь начнёт развиваться заново.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году составит почти половину от текущего показателя. В Госстате Украины указали, что с начала 2021 года смертность в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%.

Ранее польский демограф Ариэль Драбинский просчитал для Украины три демографических сценария, и они все могут привести к краху страны. По мнению Драбинского, в страну при наиболее благоприятном сценарии вернётся не более 50% уехавших. Серьезным фактором станет огромная безработица, из-за которой многие люди впоследствии вынужденно покинут Украину в поисках заработка.