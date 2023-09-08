Москва, 8 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Мошенники создали в мессенджере Telegram канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги», и с его помощью могут заражать смартфоны россиян вредоносными программами и похищать их деньги. Об этом 8 сентября рассказали на платформе по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — привело слова представителя платформы РИА Новости.

В «Мошеловке» отметили, что в случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадает к боту, где ему выходит сообщение, что заявку обработать не смогли и нужно перейти ещё по одной ссылке.

«Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приёма подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне», — рассказали эксперты.

Они уточнили, что существует много схем, с помощью которых злоумышленники пытаются взломать аккаунт в Telegram, и сообщения о них поступают регулярно. В случае получения такого доступа мошенники смогут получить все контакты, переписки, фото и изображения потенциальной жертвы.

«К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы», — заявили эксперты.

В «Мошеловке» напомнили, что каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф» и в интернете они помечены голубой галочкой.

Ранее агентство обратило внимание на размещение в одном из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламы ресурса с названием «Госуслуги в Telegram», аватар которого визуально схож с логотипом официального портала «Госуслуги». Канал закрытый, и для вступления необходимо подавать заявку. Telegram-канал обещает предоставлять информацию о получении разных пособий и выплат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в пресс-службе Сбербанка рассказали, что мошенники начали использовать новую схему, чтобы похищать средства как обманутых ими граждан, так и их родственников. Злоумышленники заявляют потенциальной жертве, что некие недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на его имя кредит и таким образом похитить его средства, и советуют оформить на себя кредит, а потом перевести все деньги на якобы безопасный счёт. После этого они выпытывают у обманутого данные о родственниках.

Ранее в банке России сообщили, что во втором квартале 2023 года мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в предыдущем квартале, когда был установлен рекорд (4,5 млрд рублей). Вернуть клиентам банков во втором квартале года удалось менее 5% от объёма похищенных средств.