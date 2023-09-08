Хельсинки, 8 сентября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В Финляндии борются с бешенством. В юго-восточных районах страны на границе с Россией начали разбрасывать с воздуха съедобную вакцину от этого заболевания. Об этом 8 сентября сообщило издание Yle.

Сергей Красноухов/РИА Новости

Вакцину, которая представляет собой брикеты со съедобной массой, предназначенной для животных, разбрасывают с самолёта на участке между Иломантси и Виролахти, а также на южном побережье от восточной границы до Пюхтяя.

Агентство пищевой безопасности заявляет, что таким образом можно остановить распространение бешенства в стране.

Финляндия считается свободной от бешенства. Это заболевание не фиксировалось в стране с 1991 года.

Бешенство ― это острое инфекционное заболевание животных и человека, передающееся со слюной при укусе больного животного. Вирус поражает нервные клетки коры головного мозга. Бешенство является смертельной болезнью. Летальный исход наступает практически в 100% случаев.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Калинине Амурской области больной бешенством дикий барсук укусил подростка на частном подворье. Животное пришло на территорию села, пробралось на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика.

Ребёнку оказали медицинскую помощь. Барсука отловили и проверили на бешенство. Исследования подтвердили, что животное было больным.