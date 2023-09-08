Москва, 8 сентября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию, что с 8 по 17 сентября приостановит полёты в Москву из-за «производственной необходимости». Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Росавиации.

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«Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву», — говорится в сообщении.

Для обеспечения перевозки собирающихся лететь в Египет и находящихся в Шарм-эль-Шейхе российских туристов в это время Росавиация проведёт оперативное совещание.

В Red Sea Airlines сообщили о готовности перенести дату поездки на более позднюю находящимся в Москве пассажирам. При отказе от перелёта авиаперевозчик полностью компенсирует стоимость билета.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября американская авиакомпания United Airlines (UA) из-за технического сбоя приостановила все полёты в воздушном пространстве США. При этом находящиеся в воздухе рейсы продолжили следовать к месту назначения.

Россия и Мьянма 5 сентября после 30 лет перерыва возобновили прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International будет выполнять рейсы в Мьянму из России по средам и воскресеньям, а в обратном направлении можно будет вылететь по вторникам и субботам.