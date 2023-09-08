Вашингтон, 8 сентября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Нынешняя политика Белого дома, готового поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере Украиной территорий. Об этом в статье для американского издания 19FortyFive заявил отставной офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт указал, что суровая правда заключается в том, что контрнаступление не просто идёт слишком медленно, по факту оно вряд ли увенчается успехом.

«Можно утверждать, что не будет иметь значения, сколько времени дадут Киеву, сколько оружия ему предоставят и сколько боеприпасов поставит Запад: полное вытеснение России с территории <…> представляется недостижимым в военном отношении стремлением», ― уверен офицер.

Он также подчеркнул, что продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву ещё больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Дэвис считает, что без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию.

«Без изменения политики Вашингтона его подход может обречь на ненужную смерть ещё десятки тысяч украинцев и превратить в пыль ещё больше украинских территорий», ― сказал отставной офицер.

Он считает, что вместо этого Вашингтону следует выйти за рамки эмоциональных заявлений и изучить боевые реалии, существующие в настоящее время, основывая свою политику на обеспечении интересов национальной безопасности США и экономического благосостояния.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Джексон Хинкл считает, что украинский конфликт завершится на российских условиях, а Киев при этом неминуемо потеряет ещё ряд городов и территорий. По его мнению, Польша может зайти с одобрения США на Западную Украину, во Львов, а Россия присоединит в том числе и Киев. Журналист добавил, что, если киевские власти не прекратят боевые действия, Украина может потерять также контроль над Харьковом и Одессой.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявил, что российские военные займут Одессу и Харьков в случае затягивания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва работает над достижением заявленных целей специальной военной операции, в то время как ни Киев, ни Вашингтон не могут этому помешать.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд считает ситуацию на Украине плохой и бесперспективной, по этой причине Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября в ходе своего выступления в украинском МИД заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. В свою очередь Риттер подчеркнул, что Блинкен не имеет права рассуждать об успешности контрнаступления ВСУ, пока не побывает на передовой.