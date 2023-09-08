Москва, 8 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В России продукты питания нужно промаркировать по принципу «еда на каждый день / еда для редкого употребления», а не «полезное/вредное», считает член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Ранее стало известно, что правительство России задумалось о том, чтобы маркировать соответствующим образом вредные продукты питания. Предполагается, что помечать будут целый спектр товаров: копчения, соления, сладкие газировки, фастфуд и так далее.

По мнению Кругловой, важно, чтобы на продукте была информация о содержании соли, сахара и насыщенных жиров. Потому что избыток этих ингредиентов чаще всего и может влиять на набор веса, способствовать развитию ожирения и всех сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением. Пока в России производителей не обязывают указывать такие данные.

«Кроме того, я бы делила еду не на полезную и вредную, а на ту, которая должна быть базовой и составлять основу ежедневного рациона, и ту, которая может появляться в рационе лишь изредка. Если иногда человек будет есть какие-то колбасные изделия и продукты фастфуда, то это вряд ли существенно повлияет на здоровье», — объяснила Круглова.

Иными словами, как пояснила диетолог, маркировка не должна быть в формате светофора, а-ля «красное — значит вредное», а устроена другим образом: одно — продукт на каждый день, а другое — для эпизодического употребления.

«Следует избежать перекоса, когда вредная еда будет промаркирована жёстким способом. В своё время была даже инициатива рисовать какие-то страшные картинки, как на пачках сигарет. Но это точно перегиб», — напомнила Круглова.

При этом председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв счёл идею бесполезной и опасной.

«Не будет же помечено, что мясо содержит гормоны и антибиотики. А мы прекрасно знаем, что сейчас мясо свинины и птицы выращивают на гормонах и антибиотиках, — сказал он. — В чём опасность? С чьей точки зрения? Производителей лекарств против холестерина? Где доказательства этой опасности? Кто будет устанавливать критерии этой опасности?».

Ранее ИА Регнум сообщало, что осенью 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о надписях для маркировки экопродукции.

Летом 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке.

Также известно, что Минпромторг РФ не поддержал идею введения маркирования товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта.