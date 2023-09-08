Гонконг, Китай, 8 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. С 27 октября банковская группа HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для юридических лиц из России и Белоруссии. Об этом 8 сентября сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на внутреннюю рассылку для клиентов банка.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

В ней отмечается, что такое решение связано с «усложнением регуляторного ландшафта» в финансовой сфере на международном уровне.

Уточняется, что оно призвано минимизировать угрозу рисков в России и Белоруссии даже в тех областях, где денежные переводы разрешены законодательством.

В банке не стали комментировать эту информацию.

Представители бизнеса заявили изданию, что полное прекращение денежных переводов банком излишне, так как сейчас ряд транзакций с Россией не подпадает под западные санкции.

«Это решение приведет к тому, что российские компании обратятся к другим банкам. Это [их уход из числа клиентов HSBC] негативно повлияет на привлекательность Гонконга в качестве глобального делового хаба», — заявил один из поддерживающих связи с Россией клиентов банка.

Издание напомнило, что ранее гонконгский финансовый регулятор выпустил разъяснение на тему того, что местные банки не обязаны следовать односторонним антироссийским санкциям.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в «Райффайзенбанке» объявили о введении комиссии 50% за входящие денежные переводы в американских долларах. В кредитной организации связали такой шаг с изменением рыночных условий и рекомендовали клиентам использовать иные способы получения средств, кроме переводов.

Профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов заявил ИА Регнум, что «Райффайзенбанк» опасается, что в случае продолжения принятия перевода в долларах это заметит регулятор США, который может принять меры в отношении этой кредитной организации. По словам эксперта, таким образом банк пытается ограничить его использование в качестве платёжной системы для перечисления долларов.