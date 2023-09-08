Омск, 8 сентября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в рамках визита министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева в Омскую область состоялась его встреча с врио губернатора Виталием Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Встреча министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко

На встрече обсудили строительство на территории Омской области базовых станций связи и внедрение пилотного проекта по предоставлению разным операторам связи построенной инфраструктуры УЦН 2.0. Это масштабный социальный проект, цель которого — обеспечить население деревень современными цифровыми услугами, чтобы обучающий контент, здравоохранение, госуслуги были доступны для людей, проживающих на отдаленных территориях.

Пресс-служба правительства Омской области Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

«Это большая совместная и очень важная работа. В результате ситуация меняется в лучшую сторону, в том числе и по базовым станциям в сельских населённых пунктах», — заявил Хоценко. «Если раньше отсутствие мобильной связи было на первом месте среди вопросов на встречах с населением, то сейчас эта тема не входит даже и в первую пятерку проблемных вопросов и поднимается уже гораздо реже. Считаю, что инициированная президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным программа по устранению цифрового неравенства дала свои плоды», — подчеркнул он.

Хоценко добавил, что в Омской области запустили свою региональную программу, увеличили её финансирование и уже начинают ставить базовые станции связи в малых населённых пунктах, даже с населением до сотни жителей. «Мы готовы и дальше развивать цифровизацию, внедрять современные цифровые сервисы для удобства и комфорта наших жителей», — сказал Виталий Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко

«Думаю, что Омскую область ждут в ближайшее время большие позитивные изменения, это, безусловно, и доступность связи, мобильного интернета в сельской местности, и новые цифровые сервисы, и в целом поддержка этих отраслей. У вас есть хорошее ядро, компании, которые делают хорошие конкурентоспособные продукты, и в этом смысле я точно понимаю, что они останутся в зоне вашего пристального внимания, как и в целом развитие такого перспективного высокотехнологичного сектора», — отметил Шадаев. Он заверил, что Минцифры сделает всё необходимое, чтобы Омская область стала территорией, где будут пилотировать наши самые новые разработки, внедрять самые передовые решения.