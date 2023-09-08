Москва, 8 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Московская компания, специализирующаяся на производстве промышленного оборудования, за январь–август 2023 года произвела более 40 принтеров и устройств цифровой резки и фрезерования. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В Москве функционирует свыше 260 предприятий машиностроения, на которых работает более 11,7 тысячи человек. Сейчас отрасль уверено укрепляет свои позиции как на внешнем, так и на внутреннем рынках — предприятия развиваются, предлагают прорывные решения и наращивают выпуск продукции», — заявил Овчинский. «Так, компания BIGPRINTER с января по август 2023 года выпустила свыше 40 принтеров, устройств цифровой резки и фрезерования, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Мощности предприятия размещены на двух заводах общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В компании работает более 50 человек», — добавил он.

Рост производства стал возможен благодаря освобождению части рынка после ухода иностранных компаний из России. Ранее предприятие активно экспортировало продукцию за рубеж — в страны Евросоюза, США, ЮАР, Индию и другие. Сегодня компания сфокусирована на импортозамещении и обеспечении отечественного рынка собственным оборудованием, не уступающим западным аналогам.

Компания вышла на рынок в 2002 году. Изначально она специализировалась на дистрибьюции зарубежного полиграфического оборудования. В 2007 году там приступили к производству собственных машин. Сегодня заказчики предприятия — крупные и средние мебельные фабрики, стекольные заводы, рекламные производственные компании и другие.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных компаний, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.