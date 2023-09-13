Москва, 13 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Программа льготного кредитования на строительство или реконструкцию отелей и гостиниц решением правительства РФ будет продолжена. Она признана эффективным инструментом в развитии туристической инфраструктуры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по развитию туризма.

Сайт mirros-hotels.com Отель «Миррос отель Тобольск» — один из номеров

Программа льготного кредитования на строительство и реконструкцию отелей, гостиниц, санаториев реализуется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2021 года. Всего за два года в 33 регионах было поддержано 87 проектов, что обеспечит создание 27,5 тысяч новых номеров.

«На реализацию задач национального проекта «Туризм» в 2021–2023 годах Правительство направило более 150 млрд рублей из федерального бюджета. Нацпроект дал жизнь новым прорывным мерам: освобождение отрасли от НДС, строительство модульных отелей и льготное кредитование по строительству отелей. Президентом поставлена задача по ускоренному созданию туристической инфраструктуры, в том числе федеральных круглогодичных морских курортов на Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском, Японском морях и на озере Байкал. В подготовку решений, направленных на развитие внутреннего туризма, включилась вся индустрия — девелоперы, операторы, транспортники, законодатели. По итогам стратегической сессии совместно с Минэкономразвития и бизнесом определили перечень наиболее эффективных инструментов для ускоренного создания номерного фонда. Среди них — программа льготного кредитования туристической инфраструктуры: уже привлечено более 400 млрд руб. на 27,5 тыс. номеров», — прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Принять участие в программе могут инвесторы, у которых уже готовы документы на землю и разработан бизнес-план. Заемные средства сроком на 15 лет по ставке 3-5% годовых предоставляются на строительство или реконструкцию отелей, туристических комплексов категории не менее «три звезды» и площадью не менее 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров. Отбор новых проектов для выдачи льготного кредита на выгодных условиях стартует в ближайшее время.

Ранее на совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства, Министр экономического развития Максим Решетников отметил высокий спрос на программу льготного кредитования. «Президент поручил нам расширить число получателей поддержки в туризме. Поэтому в новом отборе проектов мы предлагаем поддержать самый востребованный сегмент — 3–4 «звезды» и ускорить сроки строительства — с 7 до 5 лет. В результате дополнительно по программе будет построено еще 20 тыс. номеров», — говорил Максим Решетников.

Тем временем, в регионах уже открываются отели и гостиницы, построенные с привлечением льготного кредита по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Например, в историческом центре Владивостока, на берегу бухты Золотой Рог, начал приём гостей многофункциональный пятизвездочный отель Vladivostok Grand Hotel & SPA. Особенностью является панорамный вид из номеров и ресторанов на море и живописные окрестности города, а также главный символ Владивостока — Золотой мост. В отеле есть SPA-центр и 25-метровый бассейн, три конференц-зала вместимостью от 10 до 150 человека, а также один из самых больших в регионе банкетный зал «Орион» на 500 посадочных мест.

Другой проект с привлечением льготного кредита по нацпроекту реализован в Тобольске Тюменской области. Первый четырехзвездочный отель «Миррос отель Тобольск» открылся в историческом центре города.

Гостям и туристам доступны 45 современных и оборудованных номеров разных категорий. В шаговой доступности находятся самые известные достопримечательности: величественный Тобольский кремль, уютный Сад Ермака, Гостиный двор и Торговые ряды, уникальная смотровая площадка вокруг Тобольского кремля с видом на реку Иртыш, и другие архитектурные памятники старого города.

В Алтайском крае льготный кредит по нацпроекту получил проект строительства премиального круглогодичного туристического комплекса Altay Restart. Новый отель, расположенный на высоте 600–800 метров над уровнем моря, в 2023 году откроется в пригороде города-курорта Белокурихи. Поблизости расположена гора Глухариная с горнолыжными спусками протяженностью 2 км и кресельным подъемником. Сам отель представляет собой премиальный горнолыжный курорт на 148 мест с медицинским блоком и СПА-комплексом.

Кроме программы льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм» для инвесторов доступны инструменты и возможности Корпорации Туризм.РФ, которая предлагает бизнесу участвовать в развитии туристических объектов на принципах государственно-частного партнерства.

В начале сентября 2023 года совет директоров Корпорации принял ещё четыре новых мастер-плана развития туристических территорий в России. Речь идет о мастер-планах курортов «Долина Айна» (Сахалинская область), «Байкальская слобода» (Иркутская область), «Белокуриха горная» (Алтайский край), «Казань марина» (Республика Татарстан). Следующим этапом развития туристических территорий станет работа с инвесторами и создание специальных проектных компаний для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Как отметил генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов, инвесторы смогут приступить к реализации проектов по итогам утверждения мастер-планов. «Одной из задач Корпорации является мастер-планирование территорий. Мы приняли решение на основе разрабатываемых мастер-планов сформировать для рынка понятный продукт — инвестиционные лоты, которые мы будем предлагать инвесторам», — подчеркнул Суханов.

По его словам, лоты будут включать необходимый набор документов, позволяющих немедленно приступить к реализации проекта, а также содержать предложения по гостиничным объектам с продуманной инфраструктурой для отдыха, и всё это будет являться частью комплексного развития всего курорта на основе единых требований и стандартов.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (нацпроект «Туризм») — самый молодой нацпроект, реализация которого стартовала в 2021 году по решению поручению президента РФ Владимира Путина.

Меры и инструменты нацпроекта «Туризм» помогают сделать путешествия по России интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. Нацпроект способствует созданию и развитию туристической инфраструктуры.

В различных регионах страны активно обновляется и создается туристическая инфраструктура благодаря инструментам нацпроекта. Предприниматели и инвесторы в регионах получают поддержку нацпроекта на развитие своего проекта или бизнеса в туризме.