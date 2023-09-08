Кызыл, 8 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования региона Темира Сарыг-Хаа и руководителя региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара после смертельного ДТП с ведомственным автомобилем. Об этом глава республики сообщил 8 сентября в Telegram-канале.

Официальный канал Главы Республики Тыва

По словам Ховалыга, чиновники не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении. Так, виновником аварии, в результате которой погибли пять человек и пострадали двое, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза ― ГАУ РТ «Авиалесоохрана».

«По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз», ― уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной, что недопустимо, когда в регионе ведут жёсткую борьбу с пьянством за рулём.

Глава региона создал правительственную комиссию для служебных проверок в подведомственных учреждениях, выполняющих предрейсовые осмотры водителей и техники.

По информации региональной прокуратуры, авария произошла ночью 8 сентября на 926 км автодороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель машины ГАЗ «Вепрь» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли четыре пассажира, ещё один пострадавший скончался в больнице. Погибшие ― семья из Дзун-Хемчика: мать, отец, бабушка, тетя и сын.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Калуге произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и сбил людей на тротуаре на улице Кирова. Автомобилиста 1974 года рождения задержали и доставили в отдел полиции.

Источник рассказал ИА Регнум, что его неоднократно уличали в нетрезвом вождении в разное время. Позднее стало известно, что водителя ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения.

В Нижегородской области 3 сентября нетрезвый мужчина на иномарке врезался в рейсовый автобус. В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было. В полиции добавили, что водитель иномарки был пьян и не смог справиться с управлением. В результате 49-летняя женщина и 30-летний мужчина, находившиеся в «Ниссане», погибли на месте. Виновника аварии ещё с одним пассажиром доставили в больницу.