Симферополь, 8 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Задержанный в Крыму украинский агент признался в сборе данных о входе в бухту Севастополя, сообщили 8 сентября в ФСБ.

Кадр из видео. ФСБ России Подозреваемого ведут на допрос

Задержанный рассказал, что с ним в интернете связался человек с ником «Макс Полянов», представившийся сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны.

Примерно через два дня он предложил севастопольцу сотрудничать. Готовность сотрудничать с Украиной тот должен был подтвердить, выслав соответствующую аудиозапись. Украинский куратор выслал текст. Севастополец это требование выполнил.

«Он выразил признательность за сотрудничество, поставил задачу о том, что ему нужна была информация о центральном входе в севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают», — рассказал задержанный.

Также украинскую сторону интересовало передвижение кораблей и подводных лодок, несущих ракеты «Калибр».

«Оповещение о взлёте авиации с аэропорта «Бельбек». И по возможности, когда носители «Калибров» находятся в бухте, то фиксировать их в местах базирования», — сообщил севастополец.

Он добавил, что украинский куратор для конспирации периодически чистил переписку. 29 июля куратор написал о заложенном схроне со взрывчаткой и назвал координаты. Севастополец должен был его вынуть и перепрятать.

«Нужно будет совершить подрыв железной дороги приблизительно где-то в районе Почтового», — рассказал задержанный, признавшись, что схрон извлёк и перепрятал, сообщив куратору об этом и ожидая дальнейших указаний.

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Как сообщало ИА Регнум, жителя Севастополя, готовившего теракт на железной дороге в Крыму и собиравшего сведения о российских военных объектах, задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщила 8 сентября ФСБ, у него изъяли устройство, кустарно изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства. Задержанный — гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения. Точная дата его задержания не уточнялись.