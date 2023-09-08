Курск, 8 сентября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В центре Курска вспыхнул пожар в трёхэтажном здании на улице 3-й Кожевенной. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба главка МЧС по Курской области.

Кадр из видео. МЧС Курской области Ликвидация пожара в трёхэтажном здании в Курске

«В 08:37 (совпадает с мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании в здании по адресу г. Курск, ул. 3-я Кожевенная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место возгорания прибыли пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи, а также работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии пожарных было обнаружено возгорание в здании размером 30 на 15 метров.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал. В работах по тушению пожара принимают участие 25 человек и задействовано 12 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в складском помещении на востоке Москвы вспыхнул пожар площадью 800 кв. метров. Его ликвидацию осложнила высокая пожарная нагрузка внутри здания. Позднее возгорание полностью ликвидировали.

До этого при пожаре в двухквартирном доме в Забайкалье погибли двое взрослых и двое детей. Возгорание произошло в двухквартирном доме в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского муниципального округа.