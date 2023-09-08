Луганск, 8 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. ВСУ применили смешанную тактику на краснолиманском направлении, сообщил 8 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Применение смешанной тактики наблюдается в районе села Червоная Диброва в ЛНР, отметил эксперт. Украинская армия комбинирует штурмовые действия с позиционными.

«После «накатов» идёт активная контрбатарейная борьба», — сообщил Марочко.

Украинская армия так пытается выиграть время для перегруппировки, чтобы успеть восстановить боеспособность штурмовых подразделений, резюмировал эксперт.

Марочко 7 сентября рассказал, что на краснолиманском направлении ВСУ активно включают в боевые действия «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как более обученное и мотивированное, в отличие от остальных украинских военных, подразделение.

Как сообщил 7 сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 60 военных. Российские военные 6 сентября в районе Червоной Дибровы отразили атаку штурмовых подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.