Мелитополь, 8 сентября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Ряд атак ВСУ отразили российские военные на запорожском направлении — в районе сёл Новомайорское и Новодонецкое, заявил 8 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«По Новодонецкому и Новомайорскому: всё стабильно по линии боевого соприкосновения. Было несколько попыток вылазок со стороны противника, но все они были остановлены, атаки отбиты», — рассказал Рогов в интервью ТАСС.

Он сообщил об усилении артобстрелов, которые проводят ВСУ, и добавил, что основной удар сейчас идёт по Новодонецкому. Украинская армия в этом районе ищет слабую точку, чтобы прорваться и двигаться на юг, отметил эксперт.

«У противника не получается прорываться, как-либо закрепиться и зайти глубже», — сказал Рогов.

6 сентября в пресс-центре группировки российских войск «Восток» рассказали об отражении атаки штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе Новодонецкого.

Российские военные нанесли удар по дислокациям ВСУ в районах Новодонецкого и посёлка Урожайное. Украинская армия потеряла более 180-ти военных, пять танков, две боевые бронемашины.