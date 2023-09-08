Москва, 8 сентября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Во время оккупации Донбасса в период Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики казнили и пытали сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей. Об этом 8 сентября рассказал президент России Владимир Путин в видеообращении в связи с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Александр Кравченко/ТАСС Монумент «Жертвам фашизма» в Донецке

Президент напомнил, что захват Донбасса имел для нацистской Германии колоссальное значение и был одной из целей нападения на Советский Союз, а потому фашисты делали всё возможное, чтобы сохранить за собой этот регион и заставить его жителей работать на себя.

Однако на оккупированных территориях захватчиков встретило яростное народное сопротивление, которое не ослабевало ни на один день, напомнил глава государства.

«За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее президент заявил, что Россия цельна своей историей и нерушима своими духовными традициями, а также верна заветам и памяти предков. Глава государства также напомнил о штурме кургана Саур-Могила во время Великой Отечественной войны, который фашисты превратили в неприступную цитадель, что не смогло остановить советских солдат.

Путин 5 сентября заявил, что приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия необходимо не только провести ярко и торжественно, но также наполнить их глубоким содержанием. Он подчеркнул, что готовиться к проведению этих мероприятий нужно уже сейчас.

Путин подписал 31 июля указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил всемирно-историческое значение победы советского народа в войне. Он также поручил оргкомитету «Победа» координировать деятельность по подготовке празднования.