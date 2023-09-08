Москва, 8 сентября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Россия цельна своей историей и нерушима своими духовными традициями, а также верна заветам и памяти предков. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в связи с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР

Глава государства напомнил о штурме кургана Саур-Могила во время Великой Отечественной войны, который фашисты превратили в неприступную цитадель, однако это не остановило воинов Красной армии.

Стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и в итоге её осовободили советские солдаты, которые насмерть стояли за правду, за справедливость, за свободу и будущее Родины, добавил президент.

«И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями и верная заветам и памяти предков», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831690" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин указал, что приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия необходимо не только провести ярко и торжественно, но также наполнить их глубоким содержанием. Президент отметил, что готовиться к проведению этих мероприятий нужно уже сегодня.

Путин 31 июля подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он указал на всемирно-историческое значение победы народа СССР в войне. Также президент поручил координировать деятельность по подготовке празднования оргкомитету «Победа».