Путин: Россия нерушима традициями, верна заветам и памяти предков
Москва, 8 сентября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Россия цельна своей историей и нерушима своими духовными традициями, а также верна заветам и памяти предков. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в связи с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил о штурме кургана Саур-Могила во время Великой Отечественной войны, который фашисты превратили в неприступную цитадель, однако это не остановило воинов Красной армии.
Стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и в итоге её осовободили советские солдаты, которые насмерть стояли за правду, за справедливость, за свободу и будущее Родины, добавил президент.
«И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями и верная заветам и памяти предков», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин указал, что приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия необходимо не только провести ярко и торжественно, но также наполнить их глубоким содержанием. Президент отметил, что готовиться к проведению этих мероприятий нужно уже сегодня.
Путин 31 июля подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он указал на всемирно-историческое значение победы народа СССР в войне. Также президент поручил координировать деятельность по подготовке празднования оргкомитету «Победа».