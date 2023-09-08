Москва, 8 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Видеообращение главы государства 8 сентября опубликовала пресс-служба Кремля.

Александр Кравченко/ТАСС Монумент «Твоим освободителям, Донбасс»

«8 сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобождён, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокорённый Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», — сказал он.

Путин напомнил, что ресурсы Донбасса имели для нацистской Германии колоссальное значение, а их захват был одной из целей нападения на СССР, однако на этих территориях нацисты встретили яростное народное сопротивление, которое не ослабевало ни на один день. А затем бойцы Красной армии сломили немецкую линию обороны, что было немыслимо сложно.

Президент особо отметил многотрудный и самоотверженный штурм Саур-Могилы, так как фашисты превратили этот курган в неприступную цитадель, однако это не остановило советских воинов. Стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и была взята Красной армией, насмерть стоявшей за правду, за справедливость, за свободу и будущее Родины.

«Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вёл их потомков — ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие», — уточнил глава государства.

Он добавил, что сегодня разрушенный во время боевых действий в 2014 году мемориал Саур-Могилы полностью восстановлен и на нём рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков — новых героев Донбасса.

«И в этом вся наша Россия: цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями и верная заветам и памяти предков», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент заявил, что праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, необходимо провести ярко и торжественно, а также наполнить их глубоким содержанием. Путин подчеркнул, что готовиться к проведению этих мероприятий нужно уже сейчас.

Глава государства 31 июля подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Он указал на всемирно-историческое значение победы народа СССР в войне.