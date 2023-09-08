Москва, 8 сентября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России. Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю 80-летия освобождения Донбасса от нацистов во время Великой Отечественной войны.

Егор Алеев/ТАСС

Президент подчеркнул, что 8 сентября 1943 года — знаковая дата в истории России.

«В этот день 80 лет назад был освобождён, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс: многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831688" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение Владимира Путина по случаю 80-летия освобождения Донбасса от нацистских захватчиков

8 сентября 1943 года Красная армия в ходе Донбасской операции освободила город Сталино — современный Донецк — от войск вермахта. 10 сентября советские воины освободили от нацистов Мариуполь.

Донбасская операция завершилась 22 сентября 1943 года полным освобождением от войск вермахта Донбасского бассейна.

Как сообщало ИА Регнум, в 80-летию освобождения Донецка от фашистов планируется завершить второй этап реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила» в Горловском районе.