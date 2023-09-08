Пекин, 8 сентября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе боев в зоне специальной военной операции развеяли миф о «непобедимых западных танках», говорится в статье, опубликованной на странице Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.

UK Ministry of Defence/Global Look Press Танк Challenger 2

Авторы публикации напомнили один из последних случаев, когда возле села Работино в Запорожской области российские военные уничтожили британский танк Challenger 2. При этом на Западе хвастались, что эти танки имеют самую прочную в мире броню.

В публикации сказано, что западные эксперты основывались на опыте вторжения западной коалиции в Ирак, где Challenger 2 казался очень живучей. Однако украинский конфликт изменил мнение об этих танках.

Авторы статьи также отметили, что российские военные поражают западную бронетехнику «с хитрых углов», используя боевые вертолеты, самолёты-штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября британская газета The Guardian написала, что уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации произошло впервые за 30 лет применения этой модели. Их начали использовать в 1994 году.

В газете уточнили, что Challenger 2 всё же подбивали. Это произошло в 2003 году в Ираке, где бронемашина попала под огонь своих же сил. В Guardian считают, что почти полное отсутствие случаев поражения этих танков связано с их редким использованием.

6 сентября в Сети появилась видеозапись с кадрами уничтожения Challenger 2 под Работино. В бронемашину попал противотанковый комплекс «Корнет».