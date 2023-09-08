Луганск, 8 сентября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В рядах украинской армии на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне спецоперации наблюдается рост небоевых потерь личного состава. Об этом 8 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях у ВФУ [вооружённых формирований Украины] отмечается рост небоевых потерь», — написал он.

Эксперт отметил, что количество таких случаев в рядах ВСУ, нацгвардии и среди добровольцев на Украине, по отправляемым в Киев данным, в течение последнего времени постоянно нарастает.

Марочко уточнил, что в отчётах украинского командования такая тенденция связывается с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих, а также неудовлетворительной работой штатных психологов и капелланов.

«В большей степени отчёты носят формализованный характер и не отражают реальные причины упаднических настроений в рядах украинских боевиков, которые зачастую приводят к суицидам и конфликтам с применением оружия», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 7 сентября заявил, что потери ВСУ к концу текущего года могут превысить 500 тысяч человек. Он отметил, что имеет в виду именно невозвратные потери.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 4 сентября сообщил, что с момента начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.