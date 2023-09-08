Дакка, 8 сентября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной состоялась в Дакке. Об этом 8 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«В Дакке Сергея Лаврова принимает премьер-министр Бангладеш», — сказано в сообщении российского дипломата.

Захарова прикрепила к сообщению фотографию, на которой глава МИД РФ Лавров и премьер Бангладеш Хасина обмениваются рукопожатиями.

Лавров накануне прибыл в Бангладеш с первым официальным визитом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава МИД Лавров о итогам переговоров с коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом, Россия ценит страны, в числе которых Бангладеш, которые придерживаются национальных интересов даже под давлением Запада.