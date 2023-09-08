Мелитополь, 8 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Заявления госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена о «заметном прогрессе» контрнаступления украинской армии — это вымысел. Об этом 8 сентября заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

WU HAO/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в чёрную дыру, для удержания у власти режима (Владимира) Зеленского», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Глава движения уточнил, что Украина стала «серой зоной» для миллиардных вливаний с отлаженным механизмом обогащения элит стран Запада.

«Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Блинкен заявил в украинском МИД, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. Он также назвал это «обнадёживающим».

Британский журнал Economist 7 сентября написал, что американская администрация считает, что контрнаступление украинских войск может продлиться ещё шесть-семь недель. Издание отметило, что в Белом доме идут споры о том, каких успехов смогут за это время добиться ВСУ.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил 6 сентября, что, хотя американские и украинские политики постоянно отчитываются о победах ВСУ, в западных странах им уже никто не верит. Он отметил, что о провале контрнаступления ВСУ пишут даже СМИ Запада.