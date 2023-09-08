Дубай, ОАЭ, 8 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул во время полёта в море, сообщило 8 сентября агентство WAM.

Sam Valadi/Zuma/TASS

По данным отдела расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации ОАЭ, на борту вертолёта находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.

Специалисты обнаружили в море обломки вертолёта, сейчас идёт поиск членов экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября часть турецкого истребителя F-4 во время полёта в Анкаре оторвалась и упала на парковку с автомобилями. Самолёт приземлился, в результате инцидента никто не пострадал.

В Азовское море 1 сентября упал вертолёт Ка-52. Находившиеся на борту пилоты спаслись.