Прага, 8 сентября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Украина понесет большие потери в результате конфликта и развалится, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью польскому изданию Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, после этого в мире оформится еще один замороженный конфликт, который создаст большие проблемы для Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем Шандор считает, что Россия будет играть роль объединяющего фактора для стран этого региона.

Эксперт предупредил, что в настоящее время сохраняется угроза вовлечения в украинский конфликт новых стран, даже тех, которые не выражают стремления участвовать в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина движется к своему развалу и это понимают уже все, даже Киев. Он отметил, что по итогам распада страны Одесса и всё Причерноморье должно перейти под контроль России.

31 августа обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек написал, что конфликт на территории Украины могут заморозить в ближайшие месяцы. По мнению автора статьи, в этом случае украинские власти откажутся от четырёх регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые ранее воссоединились с Россией.

7 сентября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предупредил, что ВСУ теряют сплочённость и в Харьковской области они скоро потерпят поражение. Он выразил мнение, что ситуация на передовой в зоне спецоперации находится в завершающей фазе.