Вашингтон, 8 сентября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Украина не может остановить контрнаступление своих Вооружённых сил из-за страха перед западными странами, предоставляющими Киеву современное вооружение и боеприпасы. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Нас [США. — Прим. ред.] не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет», — сказал Риттер.

Он добавил, что если Украина примет решение остановить наступление и вернуться на оборонительные позиции, то ВСУ не получат американские истребители F-16, танки и другие вооружения, которые необходимы для сопротивления ВС России в этом вооружённом конфликте.

«Но Запад заинтересован не в том, чтобы помочь Украине добиться военной победы. НАТО нужно использовать украинские жизни… чтобы ослабить Россию», — заключил Риттер.

Как передавало ИА Регнум, ранее один из чиновников из администрации президента США Джо Байдена заявил изданию The Economist, что украинское контрнаступление может продлиться ещё шесть-семь недель. Он предположил, что Вооружённые силы Украины не смогут долго вести боевые действия из-за огромных потерь как в личном составе, так и в военной технике.