Наступивший 561-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении российскими бойцами беспилотника Primoco One Вооружённых сил Украины (ВСУ) чешского производства стоимостью около полумиллиона евро. Со ссылкой на командира добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Сатурн, РИА Новости 8 сентября сообщает, что инцидент произошёл над территорией Каховского водохранилища.

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Уточняется, что легкомоторный самолёт двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Также известно, что после того, как летательный аппарат был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), все его части удалось поднять «с помощью смекалки и верёвок». Теперь обломки передадут военным специалистам для изучения.

Ещё один беспилотник ВСУ перехватили и нейтрализовали в небе над Волгоградской областью, обошлось без пострадавших.

Минобороны 8 сентября продемонстрировало кадры того, как при помощи беспилотников корректируют работу экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на купянском направлении.

«Танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций», — информирует оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.