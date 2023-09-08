Лондон, 8 сентября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Великобритания установит слежку за действиями России в Чёрном море, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Чёрном море», — говорится в документе, опубликованном офисом британского премьер-министра.

Отмечается, что Великобритания будет выявлять признаки, якобы указывающие на намерения России атаковать гражданское судоходство и инфраструктуру в Чёрном море, а также следить за различными заявлениями, направленными на снятие вины с российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября телеканал Sky News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора обсудили возможность разблокировки зернового коридора в Чёрном море. Британский премьер сообщил Зеленскому, что Лондон ускорит прогресс со странами G20 в преодолении «российской зерновой блокады».