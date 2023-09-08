Тбилиси, 8 сентября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует уходить в отставку и будет по-прежнему совершать поездки в ЕС, несмотря на угрозу импичмента из-за её несогласованных визитов в европейские страны. Об этом она заявила в своём видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Так она оценила сообщения о своей отставке. Ранее правящая в республике партия «Грузинская мечта» объявила, что инициирует импичмент Зурабишвили. Это решение поддержал премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке», — сказала президент страны.

Процедуру отстранения Зурабишвили можно запустить только после того, как соответствующий документ подпишет не менее трети депутатов парламента Грузии. «Грузинская мечта», которая имеет 81 мандат, собрала 80 голосов.

Для отстранения президента от власти потребуется поддержка со стороны 100 депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября политолог Армен Гаспарян заявил, что Саломе Зурабишвили пытается помешать любыми способами спасению малого бизнеса Грузии, который ориентирован на российскую туристическую сферу. Он предположил, что процедуру импичмента запустили для того, чтобы сыграть в перспективе, для следующего электорального цикла.

Гаспарян отметил, что многих граждан Грузии не устраивает фигура Зурабишвили. Политолог также уличил грузинского президента в том, что она сознательно пошла на усугубление политического кризиса в стране. Эксперт добавил, что Зурабишвили хочет запомниться как главный оппозиционер правящей партии.