Чита, 8 сентября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото — и видеосъёмку военной техники и военнослужащих для последующей передачи украинским пограничникам. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уточняется, что женщину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в июле 2023 года, она была заключена под стражу с последующим продлением ареста до 2 ноября. Адвокат женщины пытался обжаловать арест и изменить меру пресечения на домашний арест, но, учитывая активную деятельность обвиняемой по передаче фото и видео украинским пограничникам, суд оставил постановление о содержании под стражей без изменений.

По данным ФСБ, 21-летняя жительница Читы познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался представителем государственной пограничной службы Украины. По его просьбе женщина делала фото военной техники, следовавшей по железной дороге, и передавала украинцу. Специалисты штаба Восточного военного округа заключили, что сведения, переданные читинкой, могли быть использованы против ВС России и безопасности государства.

Кроме того, жительница Читы снимала фото и видео военных в аэропорту города, а также автоколонны с мобилизованными и отправляла материалы противнику. При этом женщина в соцсетях активно выражала свою позицию, являясь противником спецоперации. Как показали свидетели, читинка разорвала отношения со всеми близкими, кто не поддерживал её точку зрения. женщина призналась, что в будущем планировала уехать на Украину и ждала денег на переезд от знакомого по переписке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в отношении жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за переводы денежных средств украинской армии для закупки вооружения и беспилотников. Мужчина собирался принимать участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, а также осуществлять другие подрывные акции «в ущерб безопасности страны на территории региона».

В Ростовской области 6 сентября сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Киеву данных о российском военном объекте в Краснодарском крае. Против него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.