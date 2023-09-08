Вашингтон, 8 сентября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Украинские военные нуждаются не только в танках и истребителях, но и в мостоукладчиках для проведения контрнаступления, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

По его словам, у ВСУ слишком мало мостоукладчиков, что якобы серьезно замедляет их наступательную операцию. Так Экс привел пример, что в июне на запорожском и донецком направлениях четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление во время критической фазы боев, поскольку российские военные быстро переправились через ручей, а у киевских войск был в наличии только один мостоукладчик.

Он отметил, что после маневра бойцы Вооружённых сил России с другого берега начали обстреливать технику ВСУ противотанковыми ракетами. Обозреватель уточнил, что 72 украинские бригады имеют лишь 70 бронетанковых мостоукладчиков и еще несколько десятков небронированных шасси.

Таким образом, как подчеркнул автор статьи, на одну бригаду ВСУ приходится примерно одна такая установка, если не учитывать тот факт, что они распределены между подразделениями неравномерно. Экс добавил, что это обстоятельство должно напоминать союзникам Киева, что украинские войска нуждаются в «скучном и непривлекательном» оборудовании, а не только в танках и боевых самолётах.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября журнал Forbes распространил информацию о том, что Украине не хватает производственных мощностей, чтобы быстро ремонтировать западную технику, получившую повреждения на передовой. В публикации говорится, что Украине для ускорения ремонта также нужны огромные партии запчастей и квалифицированные специалисты.

Кроме того, существует проблема, связанная с тем, что украинские военные часто не могут эвакуировать подбитую технику, и она остается на поле боя. 7 сентября газета The New York Times написала, что кассетные бомбы, которые США передали Украине, не помогают ВСУ преодолеть российскую оборону, поскольку снаряды не могут пробить мощные бетонные укрепления Вооружённых сил России.