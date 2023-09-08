Энергодар, Запорожская область, 8 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Российские военнослужащие сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник чешского производства Primoco One Вооружённых сил Украины стоимостью около полумиллиона евро. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал РИА Новости командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Сатурн.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Мы получили сообщение… что легкомоторный самолёт двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства упал на заминированной ВСУ территории бывшего Каховского водохранилища. Достать все части удалось «с помощью смекалки и верёвок». Теперь, по его словам, сбитый беспилотник передадут военным специалистам на изучение.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Business Insider сообщило, что российские военные улучшили возможности перехватывать украинские беспилотные летательные аппараты, что заставляет операторов дронов ВСУ располагаться ближе к линии фронта. По данным источника, российские военные переместили средства радиоэлектронной борьбы ближе к линии боевого соприкосновения, что позволило в разы увеличить диапазон создания помех.