Луанда, 8 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отмену виз для граждан России, подготовили в Анголе. Об этом 7 сентября сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров в беседе с изданием «Известия».

Picserver.org Без виз

Как уточнил Тараров, законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан G20, включая Россию, уже проходит межведомственное согласование перед отправкой в парламент для последующего утверждения.

«Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — пояснил Тараров.

Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является в Анголе главным исполнительным органом. Сейчас решение по законопроекту должен принять парламент. Как указали дипломатические источники издания, принятие решения по безвизовому въезду для российских граждан — это вопрос времени.

При этом вполне возможно, что отмена виз станет односторонним шагом со стороны Анголы и для граждан этой страны сохранится необходимость получения визы на въезд в Россию. Такой односторонний режим действует между Россией и такими странами, как Доминика, Барбадос, Антигуа и Барбуда, а также с Гайаной и Марокко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй, для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР. По его словам, чтобы это реализовать, нужно решить некоторые вопросы, касающиеся безопасности и мигрантов, особенно на Дальнем Востоке. При этом механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем действует с 1 августа.

Также к полной отмене визового режима с Россией готов Иран. По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, безвизовый режим должен дать дополнительный стимул развитию взаимного туризма. Тегеран и Москва находятся в самом начале пути реализации этого соглашения.