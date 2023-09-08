Ниамей, 8 сентября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Новые власти Нигера запретили посещать посла Франции в стране Сильвена Итте всем, кроме сотрудников французский дипломатической миссии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в службах безопасности африканского государства.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Ранее сообщалось, что в Ниамее автомобили с представителями ЕС и Испании не смогли проехать в посольство Франции. Делегация планировала побеседовать с послом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 июля в Нигере произошёл государственный переворот. К власти в стране пришла группа военных, которая отстранила от управления президента республики Мохамеда Базума.

25 августа новые власти Нигера потребовали от Сильвена Итте в течение 48 часов покинуть страну. Они объяснили своё решение действиями французских властей, противоречащими интересам африканской республики.

В свою очередь МИД Франции выпустил заявление, в котором говорится, что в Париже приняли к сведению эту просьбу. Однако в ведомстве отметили, что у военных, которые пришли к власти в Нигере, нет полномочий обращаться к послу с такой просьбой.