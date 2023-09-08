Киев, 8 сентября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние усилия по разблокировке зернового коридора. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Чёрного моря», — сообщил телеканал.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский проинформировал Риши Сунака о ходе украинского контрнаступления и текущих потребностях Вооружённых сил Украины. Британский премьер-министр со своей стороны пообещал продолжить оказывать всестороннюю поддержку.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 7 сентября, украинский посол в Анкаре Василий Боднар сообщил, что власти Украины предложили Турции возобновить работу зернового коридора в Чёрном море без участия России. По его словам, турецкая сторона пока не ответила на это предложение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил об отсутствии эффективных замен зерновой сделке и выразил надежду на скорейшее достижение решения проблем, что позволит удовлетворить требования всех сторон.