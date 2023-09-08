Вашингтон, 8 сентября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и румынский министр иностранных дел Луминита Одобеску обсудили ход расследования инцидента с беспилотным летальным аппаратом (БПЛА), обломки которого были обнаружены на территории Румынии возле границы с Украиной, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Кроме того, участники беседы затронули тему сотрудничества Вашингтона и Бухареста в охране воздушного пространства НАТО, в том числе и предстоящее прибытие в Румынию американских истребителей F-16, которые заступят на боевое дежурство на ротационной основе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября портал inpolitics предупредил, что Киев может спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, прибегнув к провокации. По мнению авторов статьи, предлогом для этого может стать якобы падение российских БПЛА на территории Румынии.

6 сентября румынский министр национальной обороны Анджел Тылвэр проинформировал, что около населённого пункта Плауру недалеко от румыно-украинской границы нашли фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику. Вместе с тем он уточнил эти обломки могут оказаться старыми, поскольку их обнаружили в местности с густой растительностью.

7 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент с дроном в Румынии произошёл в результате «преднамеренной атаки со стороны России».