Киев, 8 сентября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Проблемы с газом спровоцируют «коммунальный коллапс» на Украине. Об этом 7 сентября рассказали украинские эксперты изданию «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Отмечается, что с наступлением осени в ряде регионов Украины начались отключения горячей воды. Как объяснили коммунальщики, на такой шаг им пришлось пойти из-за проблем с газом. Начиная с 1 сентября компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила с торговой площадки тепловиков, а местные поставщики газа начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. В итоге оказалось, что греть воду попросту нечем.

Как указала исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, проблемы с горячей водой — лишь первый «звоночек» проблем, которые приведут к «коммунальному коллапсу».

В свою очередь, глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко отметил, что многие составляющие энергетической инфраструктуры не подготовлены к предстоящей зиме. По его словам, на ТЭС наблюдается дефицит угля, могут возникнуть проблемы с газом, и уже девять раз за последнее время власти Украины аварийно запрашивали у Европы поставки электроэнергии.

По мнению Попенко, с наступлением холодов ситуация усугубится, и на местах, понимая это, уже готовят жителей к длительным отключениям.

«Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», — добавил Попенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отопительный сезон в украинских регионах находится под угрозой срыва из-за действий правительства страны, говорится в заявлении негосударственной организации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины».

Как указали в организации, действия правительства Украины привели к тому, что по всей стране коммунальные службы вынуждены останавливать горячее водоснабжение, а также прекращать подготовку к отопительному сезону и начинать процедуру собственного банкротства. Таким действием стал отказ от финансирования коммунальных компаний в виде компенсаций, которые должны были покрыть разницу в тарифах на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 2021 по 2023 годы.

При этом половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил об отказе от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года.