Вашингтон, 8 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден продлил еще на один год действие чрезвычайного положения в США из-за угрозы вмешательства в стране или подрыва общественного доверия, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Указанный режим действует с сентября 2018 года. Его вводили для борьбы с «необычной и исключительной угрозой национальной безопасности США», а также с целью противостояния влиянию извне, направленному на вмешательство в выборы в Соединённых Штатах.

Отмечается что, что в настоящее время американским властям не удалось выявить подтверждений таким процессам, однако «иностранные силы» якобы «исторически стремились» к этому.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2021 года власти США обвинили Россию, Иран и Китай в том, что они будто бы пытались повлиять на исход выборов американского президента в США 2020 года. В Вашингтоне заявили, что что наибольшая угроза в этом направлении якобы исходила со стороны Москвы.

1 августа 2023 года против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года. При этом политик отрицает свою вину по указанному уголовному делу.