Пекин, 8 сентября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Обвинения со стороны Запада во вмешательстве Китая в политику США являются предрассудками и злонамеренными спекуляциями, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Речь идёт о подозрениях в адрес Пекина в том, что китайские власти якобы используют искусственный интеллект (ИИ) для влияния на политические процессы в Соединенных Штатах. В дипмиссии напомнили, что в последние годы ряд западных СМИ и экспертных центров пытались уличить Китай в применении этой технологии. КНР будто бы задействовала ИИ для создания поддельных учётных записей в социальных сетях.

В заявлении также сказано, что китайская сторона выступает «решительно против» подобных обвинений. Помимо этого, дипломаты призвали придерживаться принципов «выдвижения человека на первое место» и «прогресса во благо» для контроля и обеспечения безопасности в процессе использования ИИ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября 2022 года портал Defense One проинформировал, что США решили задействовать искусственный интеллект для прогнозирования потребностей Украины в оружии и боеприпасах, а также для улучшения контроля за использованием поставляемых средств.

Команду, которая бы занималась этими вопросами, планировалось разместить в операционном центре Международного координационного центра доноров (IDCC) во Франкфурте (Германия). К участию в проекте привлекли специалистов из США, Великобритании, Украины и других стран.

10 мая 2023 года американский секретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент применяет искусственный интеллект в ходе сбора российского информационного контента для выявления «дезинформации». По его утверждениям, подобные данные генерируются российскими чат-ботами.

29 августа Пентагон объявил, что США создадут систему мониторинга с применением ИИ для контроля воздушного пространства вокруг Вашингтона (округ Колумбия).