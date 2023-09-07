Москва, 8 сентября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки введут санкции в отношении лиц, поддерживающих проведение Россией выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях и Республике Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном сайте Государственного департамента США.

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«США никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские выборы… что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — говорится в распространённом заявлении.

Выборы в России начнутся 8 сентября и продлятся до 10 числа. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте страны.

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге указал на значимость предстоящих региональных выборов. Он отметил, что из раза в раз в стране наблюдается высокая явка и ответственное отношение к выборам как со стороны избирателей, так и со стороны организаторов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в единый день голосования примет в нём участие в онлайн-формате из-за напряжённого графика. Песков подчеркнул, что голосование в электронном формате «чрезвычайно удобно» для наиболее занятых людей.