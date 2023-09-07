Бамако, 8 сентября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Как минимум 49 мирных жителей и 15 военных погибли на северо-востоке Мали в результате двух нападений боевиков. Об этом 7 сентября сообщило агентство Reuters.

Marco Bellucci Мали

Согласно заявлению временного правительства Мали, первую атаку боевики осуществили на военный лагерь в районе Бурем, административном подразделении региона Гао на северо-востоке Мали. Вторая атака была направлена на судно, перевозившее мирных жителей через затопленную равнину между городами Гао и Мопти.

Названное число погибших является предварительным. Отмечается, что в ответ силовики ликвидировали около 50 боевиков.

В Мали в связи с гибелью людей был объявлен трёхдневный национальный траур.

По данным временного правительства, в ответ было убито около 50 нападавших и объявлен трехдневный национальный траур.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три миротворца пострадали в результате нападения неизвестных на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в центральной части страны.