Вашингтон, 8 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Известный по роли в сериале «Шоу 70-х» американский актёр Дэнни Мастерсон получил 30 лет тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Суд приговорил его к 15 годам заключения за каждое из двух обвинений. Кроме того, Мастерсону предстоит зарегистрироваться как насильнику.

Подсудимый отказался признавать свою вину по всем пунктам обвинения. Согласно результатам расследования, актёр совершил эти преступления в период с 2001 по 2003 годы.

В марте 2017 года четыре женщины обвинили Мастерсона в изнасилованиях. В июне 2020 года ему предъявили обвинения в трёх изнасилованиях.

Актёра сначала арестовали, а после выпустили под залог в $3,3 млн. Среди тех, кто обвинил Мастерсона в изнасилованиях, была и его бывшая девушка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила французского актёра Жерара Депардье в изнасиловании. Она заявила, что преступление произошло в 2018 году в доме артиста.

В декабре 2020 года актёру предъявлено официальное обвинение. Сам Депардье отверг подозрения в свой адрес.

В августе 2021 года шведского актёра Юэля Киннамана, исполнившего одну из ролей в фильмах франшизы «Отряд самоубийц», обвинили в изнасиловании. Против него выступила модель Габриэлла Магнуссон, с которой он состоял в непродолжительных отношениях. Женщина заявила, что актёр «изнасиловал её дважды».