Париж, 8 сентября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. В Национальном центре космических исследований Франции (CNES) представили луноход, который в 2027 году отправят на орбиту Марса для исследования спутников «красной планеты». Об этом в четверг, 7 сентября, сообщило агентство Agence France-Presse.

Nasa.gov Фобос

«У нас нет ни малейшего представления о его поведении на этой ещё пока мало изученной поверхности. Собранные им образцы могут помочь учёным пролить свет на историю Солнечной системы и окружающую среду на Марсе», — рассказал AFP отвечающий за разработку ровера Патрик Мишель.

Мобильный ровер Idefix, совместно разрабатываемый CNES и Немецким аэрокосмическим центром (DLR), весит 25 килограммов. В начале 2027 года он должен будет собрать образцы поверхности со спутника Марса Фобоса.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября Япония впервые запустила ракету-носитель H2A с посадочным модулем для исследования Луны SLIM. Пуск осуществлялся с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима. Трансляция велась на официальном сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).