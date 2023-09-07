Вашингтон, 8 сентября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Власти Украины должны искать способы завершения конфликта с Россией из-за проблем украинской армии на передовой, сообщает газета USA Today со ссылкой на мнения военных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, ветеран военно-воздушных сил (ВВС) США Стивен Майерс заявил, что Киев не имеет эффективной контрстратегии, неся урон от действий России. Он назвал российских военных «экспертами в расстановке ловушек».

В свою очередь профессор Сиракузского университета Шон Макфейт выразил мнение, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова является правильным решение, которое якобы поможет в борьбе с коррупцией в украинском военном ведомстве. Вместе с тем он считают, что смена главы министерства и дополнительная военная помощь со стороны США не спасут положение Вооружённых сил Украины.

Макфейт напомнил о тактике конвенциональной войны, которую использовали американские силы в рамках конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Профессор отметил, что этот подход приводил к поражениям для войск США, из чего Пентагон так и не сделал правильных выводов, сделав то же, что и прежде в ходе украинской кампании.

Эксперт также подчеркнул, что «Украина идет в небытие». Он призвал Киев изменить отношение к конфликту и уточнил, что характер ведения войн поменялся по сравнению с эпохой Второй мировой войны. Макфейт добавил, что конфликты больше не выигрываются захватом территорий и уничтожением войск противника.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина обвинит в провале своего контрнаступления западные страны, которые заставили Киев пойти на эти заранее провальные шаги. Он признал частичную вину Запада в неудачах ВСУ, но указал и на вину украинских властей.

Политолог подчеркнул, что Киев должен был противостоять давлению со стороны Вашингтона, поскольку на кону оказалась судьба страны. Миршаймер полагает, что ВСУ следовало бы оставаться в обороне, чтобы избежать огромных потерь и увеличить шансы на сохранение захваченных земель.